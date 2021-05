Stiri pe aceeasi tema

- Primele plati din fondul de redresare al UE ar putea veni in iulie daca totul va merge conform planului, au anuntat oficiali de top ai Comisiei Europene, potrivit EUObserver. In prezent, 14 dintre cele 27 de state membre si-au depus planurile privind modul in care vor folosi fondurile, iar…

- Tragedia s-a produs in dupa-amiaza zilei de marți, 20 aprilie, in orașul Siret, județul Suceava, relateaza publicația locala Monitorul de Suceava. Potrivit sursei citate, minorul a fost lovit de o mașina condusa de o tanara in varsta de 22 de ani, din comuna Dersca, județul Botoșani, in timp a traversat…

- In cadrul primelor trei etape ale campaniei din acest an, desfasurate in datele de 9, 14 si 16 aprilie, peste 600 de cuiburi de icre embrionate au fost amplasate in zona special amenajata, cu apa limpede, la temperaturi intre 6 8 grade Celsius, la gura canalului Enisala, lac Razim.In perioada 9 16 aprilie…

- NASA a facut inca o data istorie. La 118 dupa ce frații Wright au reușit sa ridice de la sol un aparat de zbor autopropulsat și sa il mențina in aer timp de 12 secunde, in apropierea localitații Kitty Hawk din Carolina de Nord, agenția spațiala americana a propulsat in atmosfera marțiana elicopterul…

- Dacia a lansat pe 20 martie precomenzile pentru primul sau model electric, Spring, și spune ca aproape 6.000 de români s-au înscris pentru a cumpara mașina. Primii clienți vor primi mașinile în septembrie, dar alții le-ar putea vedea abia în primele luni din 2022, fiindca situația…

- Cercetatorii spanioli au inventat primele maști de protecție biodegradabile. Deși sunt asemanatoare celor actuale, acestea vor asigura o protecție mai mare și vor putea fi purtate o zi intreaga.

- Dupa ce Randi a adus critici dure la adresa trapanelelor, Alex Velea a reacționat. Primele declarații ale iubitului Antoniei, in direct la ”Showbiz Report”, de la Antena Stars. Ce se intampla, de fapt, intre cei doi cantareți?