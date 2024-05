Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ca Spitalul din Targoviște va fi unul dintre cele 100 de spitale din țara care vor fi digitalizate, fiecare beneficiind de aproximativ 1.000.000 de euro in plus pentru acest proces. Acest demers face parte dintr-un efort mai larg de digitalizare a instituțiilor…

- Oamenii de afaceri galațeni Mihai Huma și Spiru Mantu, care controleaza compania Arcada Company, sunt criticați ca nu consemneaza progrese pe șantierul reconstrucției caii ferate Aghireșu-Poieni. ”Arcada, inceput timid pe M300 Aghireșu-Poieni”, susțin reprezentanții ONG-ului Asociația Pro Infrastructura,…

- Inspecția Muncii anunța ca a aplicat amenzi de aproape un milion de lei, in urma a peste 1.000 de deficiențe constatate de inspectorii de munca la angajatori din domeniul intreținerii și repararii autovehiculelor. Campania naționala pentru verificarea modului in care sunt respectate prevederile legale…

- Majoritatea oamenilor poarta telefonul mobil in buzunar, insa se discuta despre siguranța acestei practici. Dispozitivele mobile sunt emițatoare puternice de radiații cu radiofrecvența, iar unele studii sugereaza ca aceste radiații ar putea avea consecințe negative asupra sanatații noastre, noteaza…

- Recent, consilierii județeni au aprobat repartizarea pe destinatii a sumei prevazute in bugetul Judetului Maramures pe anul 2024, pentru finantarea nerambursabila a proiectelor in domeniul cultura, in valoare totala de 1.000.000 lei, astfel: a) Fond pentru programul prioritar de finantare 340.000 lei.…

- Radu Oprea, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, are o viziune clara: Romania ar putea deveni centrul logistic esențial pentru procesul de reconstrucție a Ucrainei. „Romania poate sa fie hub-ul logistic perfect”, a declarat Oprea, evidențiind avantajul poziției geografice. Acest avantaj…

- „Inregistrarea insasi dovedeste ca, in interiorul Bundeswehr-ului, sunt discutate in mod substantial si concret planuri de a lansa atacuri asupra teritoriului rus”, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului dupa difuzarea pe retelele sociale a unei discutii intre ofiteri germani de rang inalt.

- Angajații Primariei Bacau și-au acordat prime grase pentru ca au lucrat la proiecte europene. Unii au ajuns chiar și la 10.000 de euro, deoarece au lucrat in paralel la mai multe astfel de proiecte. Din pacate, toate proiectele europene au fost ratate. Prime chiar și de 10.000 de euro pentru angajații…