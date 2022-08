Stiri pe aceeasi tema

- Forțele armate ucrainene au eliminat-o pe Olga „Korsa” Kachura, una dintre fondatoarele milițiilor pro-ruse ce au declanșat in 2014 insurgența separatista din regiunea Donețk aflata in Donbas, anunța presa din Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Fortele armate ucrainene au eliminat-o pe Olga „Korsa" Kachura, una dintre fondatoarele militiilor pro-ruse ce au declansat in 2014 insurgenta separatista din Donetk aflata in Donbas, anunta presa din Rusia. Kachura era comandantul unei divizii de rachete de artilerie, ea avand gradul de colonel in…

- Ministerul rus al Apararii acuza fortele armate ucrainene ca au bombardat o inchisoare din estul regiunii Donbas controlata de separatistii pro-rusi. Atacul invocat de Moscova s-ar fi soldat cu moartea a 40 de prizonieri de razboi.

- „Kievul anunța ca formeaza o armata de un milion de oameni, dar va trebui sa iși planifice cu atenție contraatacul”, scrie Luke Harding, pentru The Guardian . Ucraina spera sa adune o armata „de un milion puternic” pentru a incerca sa recupereze teritoriul ocupat de Rusia, a declarat, in weekend, ministrul…

- Forțele rusești au lansat mai multe bombardamente in orașul ucrainean Bakhmut din regiunea Donețk. Atacul a venit ca raspuns la o lovitura ucraineana asupra orașului Nova Kakhovka, unde un depozit de muniții rusești ar fi fost distrus. Alții au sustinut ca bombardamentele ar putea semnala o noua ofensiva…

- Luptele s-au intensificat la Harkov, in timp ce „ostilitațile brutale” continua de-a lungul liniei de front, a declarat președintele Ucrainei. „Ostilitațile brutale continua de-a lungul intregii linii de front, in Donbas – epicentrul, bineințeles, in orașele din regiunea Luhansk. Activitatea ostila…

- In evaluarea de luni dimineața , Ministerul britanic al apararii afirma, ca operațiunile militare de traversare a raurilor vor fi printre cei mai importanți factori ce vor decide soarta razboiului din Ucraina. Ce spun serviciile militare secrete britanice: In weekend, batalia din jurul orașului Severodonețk…

- Forțele ucrainene au rezistat duminica unui asalt rusesc asupra orașului Sievierodonețk, cel mai mare oraș pe care il mai dețin in regiunea Luhansk din Donbas, dar au indurat lovituri grele de artilerie, au declarat oficiali ucraineni, citați de Reuters.