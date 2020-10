Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul japonez Kenzo Takada, in varsta de 81 de ani, fondatorul brandului Kenzo, a murit la Neuilly-sur-Seine, cazand victima virusului Covid-19. Extrem de prolific, dar si discret cu viata personala, Kenzo parasise Japonia inca din 1965, stabilindu-se la Paris, acolo unde si-a cunoscut si marea iubire.

- "Eu ma indragostesc tot timpul, chiar daca e de scurta durata. Am avut o perioada cand aveam impresia ca le știu pe toate, eram foarte orgolios și am avut de pierdut. Am citit zilele astea o treaba care mi-a placut: „Your ego is not your amigo!. Am ințeles ca, daca nu te bazezi pe oamenii din jurul…

- In a șasea ediție din sezonul 8 „Chefi la cuțite” de la Antena 1, Catalin Scarlatescu a avut parte de o surpriza de zile mari atunci cand in platoul emisiunii și-a facut apariția o doamna cunoscuta!

- In ciuda imaginii sale curate, Hepburn s-a bucurat de mai multe aventurii extraconjugale. Cu toate acestea, nu a avut noroc in dragoste, iar lista ei de relatii era tot timpul in crestere. Inainte sa aiba o legatura cu Mel Ferrer si Andrea Dotti, actrita s-a indragostit de William Holden. Idila a fost…

- Un medic in varsta de 44 de ani a decedat dupa ce s-a infectat cu COVID 19. Cristian Milicin era internat in stare grava la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara. Raul Patrașcu, managerul Spitalului Județean Timișoara, a declarat ca ”a decedat domnul asistent universitar…

- Coronavirus a mai facut o victima in randul angajaților medicali. Este vorba despre medicul terapeut Mihail Preotesa. Acesta activa calitate de șef al Sectiei de terapie generala a Spitalului Raional Anenii Noi. Anunțul a fost facut de catre Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie „Nicolae Testemitanu"…

- Marlon Brando este cu siguranta unul dintre cei mai recunoscuti actori ai secolului XX, celebru pentru rolurile sale din filmele „A Streetcar Named Desire”, „The Godfather” si „Last Tango in Paris”.