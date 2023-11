Cine a fost Golda Meir „Putem sa-i iertam pe arabi pentrui ca ne ucid copiii, insa nu-i putem ierta pentru ca ne obliga sa-i ucidem pe ai lor. Vom avea pace cu arabii doar atunci cand iși vor iubi copiii mai mult decat ne urasc pe noi”. Aceste cuvinte de mare sensibilitate i-au aparținut uneia dintre cele mai influente femei din secolul al XX-lea care, prin dorinta si iscusinta sa diplomatica, a avut un rol esențial in formarea si constituirea patriei evreilor. De altfel, David Ben-Gurion, cel care este considerat parintele statului modern Israel, o supranumea „cel mai bun barbat din guvernul sau”. Golda Meir, caci… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Black Friday in Romania are loc, de obicei, in luna noiembrie, cu doua saptamani mai devreme decat in Statele Unite ale Americii, unde reducerile incep imediat dupa Ziua Recunoștinței. Black Friday 2023 este evenimentul de cumparaturi al anului, cand poti gasi cele mai bune oferte si reduceri. Afla…

- Statele Unite ale Americii vor oferi statut legal familiilor de migranți separate la granița dintre SUA și Mexic de administrația lui Donald Trump, precum și alte beneficii, interzicand separari similare in viitor, potrivit unui rezumat al unui acord de reglementare depus luni, transmite Reuters.

- “Sezonul turistic s-a transformat in anul turistic! Este adevarat ca observam anumite perioade de crestere, asociate vacantelor oficiale, dar surprindem un trend ascendent, cu flux continuu, pentru un nou sezon de vacante, cele de toamna. Planificarea calatoriilor pentru toamna aceasta a inceput deja…

- In urma cu puțin timp, Irinel Columbeanu a plecat in America, pentru a o intalni pe Irina, fiica sa, dupa ce nu a vazut-o timp de 5 ani. Tanara in varsta de 16 ani, s-a mutat alaturi de mama ei, Monica Gobor și soțul acesteia, Mr. Pink, in Statele Unite ale Americii, in anul 2018. […] The post Irinel…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a felicitat Republica Moldova cu ocazia celor 32 de ani de Independența. In mesaj este menționat ca SUA sprijina Republica Moldova pe drumul sau catre integrarea in UE. De asemenea, și-a aratat recunoștința pentru sprijinul neclintit fața de Ucraina. „In numele…

- Romania a devenit tot mai cunoscuta pentru frumusețile sale, astfel ca mulți turiști aleg sa o viziteze. Un cuplu din Statele Unite ale Americii au ajuns in pe plaiuri romanești și au avut numeroase cuvinte de lauda. Totuși, un lucru i-a șocat pe aceștia, chiar in București.

- Un fals preot din Suceava a țepuit opt americani cu suma de 400.000 de dolari in timp ce se afla in inchisoare. In cursul lunii ianuarie 2023, la Poliția Municipiului Radauți – Biroul Investigații Criminale, a fost inregistrata plangerea unei femei, aflata in Statele Unite ale Americii, care a sesizat…

- Exoticul ficior brazilian Banto Dos Santos este noua surpriza a nunților de la noi. In trend la petrecerile ardelenești, folcloristul care horește mandru imbracat in port popular are agenda plina de evenimente la care este arvunt sa cante, pildele sale muzicale-din care amintim: ”Sus paharele de vin”,…