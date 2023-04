Cine a fost femeia care a oferit lumii chipul lui Alexandru?

Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Expoziție de oale și ulcioare la Muzeul Județean Teleorman martie 15, 2023 12:04 Muzeul Judetean Teleorman, institutie de cultura aflata sub autoritatea Consiliului Judetean Teleorman, propune publicului vizitator, incepand cu data de 17 martie a.c., ora 11.00, expozitia intitulata “Oale…

- Luptatoarea constanteana Andreea Beatrice Ana, sportiva formata la CS Mangalia, sub comanda antrenorului Marian Oancea, a cucerit singura medalie - de bronz - a echipei feminine a Romaniei care a participat la cel de-al doilea Turneu International Ranking Series al anului: „Ibrahim Moustafa”, organizat…

- ”Aceasta Evanghelie ne mai pune in fața faptul ca iluziile și amagirile lumii acesteia se risipesc atat de ușor, asemenea unui vis. Cu toate acestea, daca cele trecatoare se schimba, iubirea Parintelui celui bun ramane mereu aceeași. Daca toate se vor trece, El ne va aștepta pana in ultimul ceas…

- Eveniment 24 de intervenții ISU in doar 24 de ore / Patru locuințe au fost in pericol sa fie distruse in totalitate de foc ianuarie 31, 2023 13:51 Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența “A.D. Ghica”, in județul Teleorman au avut loc 24 de intervenții intr-un interval de 24 de ore. Dintre…

- Deși pare un proiect SF, care, conform specialiștilor, ar avea nevoie de peste 300 de ani pentru a fi pus in practica, saudiții au inceput construcția mega-orașului Neom, o investiție cu o valoare estimata la 500 miliarde dolari. Neom este o combinatie a termenului grecesc neos, sau “nou“, si mustaqbal,…

- Desi aceasta carte a fost publicata de mai bine de trei decenii si a fost tradusa in limba romana in 2005, pana in ziua de astazi, nu am avut ocazia sa discut cu cineva despre Kazuo Ishiguro sau despre romanul sau, "Un artist al lumii trecatoareldquo; in original, "An Artist of the Floating Worldldquo;…