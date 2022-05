In ani in care femeile nu prea patrundeau in „sfera barbaților”, Elena Caragiani voia sa darame barierele in acest sens. A fost pasionata din tinerete de pilotaj, luand lectii de la cumnatul sau, locotenentul Andrei Popovici – care obtine brevetul de pilot, in anul 1913, fiind doar al 11-lea aviator al Romaniei. Acestea sunt doar „amanuntele” din biografia unei femei extraordinare pe care Google o ia in considerare astazi: Elena Caragiani-Stoenescu – prima femeie aviator a Romaniei. Un destin extraordinar, o viața cum poate rar mai poate fi traita. Astazi marcam implinirea a 135 de ani de la…