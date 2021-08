Podul Regele Carol I (redenumit in perioada comunista Podul Anghel Saligny) a fost construit intre 1890 și 1895 pentru a asigura legatura feroviara intre București și Constanța. La momentul respectiv ultimul pod peste Dunare era Podul Franz Josef din Novi Sad, situat la 955 de km in amonte și inaugurat in anul 1883. Podul Carol I cu statuile „Dorobanții” este inscris in lista monumentelor istorice sub codul CT-II-m-A-02872. Legatura feroviara dintre Fetești și Cernavoda are o lungime de 21 km. și cuprinde podurile peste Brațul Borcea și peste Dunare. Inceperea lucrarilor de execuție a avut loc…