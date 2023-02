Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 23 din 21 februarie 2023, jocul de amuleta s-a desfașurat intr-un peisaj mirific. Cel mai adanc lac din America Centrala a gazduit o lupta apriga intre cele trei echipe, insa numai una a reușit sa intre in posesia avantajului pus la dispoziție in ultima etapa din Guatemala.

- Dupa o intrecere amețitoare in labirintul unui targ tradițional din Guatemala, cursa pentru imunitate a fost caștigata de Andreea Balan și Andreea Antonescu, in ediția de aseara America Express care a dominat topul audiențelor pe segmentele de public comercial și urban.

- Cele trei echipe care au intrat la jocul pentru amuleta au avut parte de o serie de probe inedite care le-au pus la incercare mai multe abilitați. Insa numai una dintre acestea a castigat amuleta și a intrat in posesia unui Jocker care ofera un avantaj foarte mare.

- Telespectatorii au avut parte de o surpriza placuta in ediția 18 din America Express, de pe 13 februarie 2023, la al doilea joc de amuleta din Guatemala. De asemenea, publicul s-a amuzat copios in urma probei pe care au avut-o de indeplinit echipele.

- In episodul 17 din America Express - Drumul Aurului, echipele s-au luptat pentru a caștiga amuleta. Puya și Melinda, Jean și Dinu Gavril, Catalin Bordea și Nelu Cordea au fost cei care au ajuns la Irina Fodor in timp util, insa numai o singura echipa a caștigat imunitatea.

- Proba a fost una grea, iar concurenții au intampinat unele situații neplacute, insa a venit momentul in care Irina Fodor a anunțat cine a caștigat amuleta la America Express. Cum au reacționat concurenții.

- Proba in care au fost nevoiți sa infrunte un taur furios le-a dat batai de cap concurenților. Chiar și așa, primele echipe care au ajuns la Irina Fodor au dat frica la o parte și au intrat in arena.

- Pentru jocul de amuleta din ediția 7 difuzata pe 23 ianuarie 2023, trei echipe au intrat in arena cu un taur fioros și au dus o „lupta” care va ramane in istoria emisiunii. Iata cum s-au descurcat!