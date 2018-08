Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat joi ca asocierea Spedition UMB – Tehnostrade a castigat contractul pentru proiectarea si constructia centurii Bacaului, evaluat la 668,33 milioane de lei (143,7 milioane euro), fara TVA. Tehnostrade este…

- Ofertantul desemnat castigator este Asocierea Spedition UMB SRL - Tehnostrade SRL, avand pretul de 668.330.294,63 Lei fara TVA, și un punctaj total de 100 puncte, din care 60 de puncte pentru componenta financiara și 40 de puncte pentru componenta tehnica. Cele doua companii sunt controlate de omul…

- V. Stoica In primavara acestui an, Primaria Drajna a reușit sa semneze contractul pentru readucerea la stadiul de la inceputul secolului al XIX-lea a vestitei mori de apa Warthiadi, care reprezinta o parte importanta a istoriei locurilor. Potrivit ADR Sud Muntenia, contractul semnat pe 21 martie 2018…

- Primaria Oradea are in plan un proiect de investitii de aproximativ 19,5 mil. euro (4,2 mil. euro) pentru reabilitare cladirii in care functioneaza si care face parte din monumentul istoric Ansamblul Urban "Centrul Istoric Oradea". Imobilul primariei Oradea se intinde pe o suprafata de teren…

- Suma de la care porneste licitatia anuntata pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice este de 11,4 milioane de lei, fara TVA, finantare asigurata prin Planul National de Dezvoltare Locala. Durata contractului este de 96 luni, impartite astfel: 3 luni pentru proiectare, 33 de luni pentru perioada de…

- Vineri, 25 mai 2018, la Consiliul Județean Argeș a avut loc semnarea de catre președintele CJ Argeș, Dan Manu, și directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Mușat, a contractului de finanțare pentru proiectul “Creșterea Eficienței Energetice a Spitalului de Recuperare Bradet”. Valoarea totala a contractului…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, la Bacau, ca in luna iunie va fi anuntat castigatorul licitatiei pentru lucrarile de constructie a centurii municipiului. "O atentie deosebita o acordam si centurii Bacaului - vom privi foarte atent la acest lucru. In iunie, se desemneaza castigatorul licitatiei…

- ANCOM atrage atentia utilizatorilor de telefonie, internet sau televiziune din Romania in privinta contractelor pe care acestia le incheie cu furnizorii de servicii, deoarece retragerea dintr-un acord inainte de expirarea termenului poate duce la penalitati. transmite Mediafax . „Utilizatorii considera…