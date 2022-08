Stiri pe aceeasi tema

- Cinci indivizi din judetele Constanta si Tulcea au fost arestati preventiv, la finalul saptamanii trecute, pentru constituire a unui grup infractional organizat si trafic de droguri de risc, se arata intr-un comunicat remis luni, AGERPRES, de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate…

- Un barbat a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT, in stare de arest preventiv, dupa ce ar fi vandut droguri unei persoane care a murit la spital, din cauza consumului de opiacee. Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii au dispus trimiterea in judecata a doi inculpati, unul dintre aceștia…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus, miercuri, arestarea preventiva a doua persoane acuzate de trafic de driguri de risc si mare risc. Potrivit procurorilor DIICOT, unul dintre inculpati a cultivat 20 plante de canabis intr-un lan de porumb. Al doilea este acuzat ca a vandut canabis din cultura…

- Un barbat de 25 de ani a fost arestat, cu acuzația de trafic de droguri, in urma unor percheziții DIICOT Bacau. Incepand cu luna octombrie 2021, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Bacau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Procurorii DIICOT Oradea au retinut, sambata, doi barbati din Arad, sub acuzatia de trafic de droguri de mare risc si efectuare de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, dupa ce acestia au fost prinsi in flagrant dupa ce au vandut cantitatile de 100 grame de cocaina si 300…

- Cinci persoane au fost reținute, joi, pentru 24 de ore, intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc. Cei cinci sunt acuzați și de constituire de grup infracțional organizat, conform DIICOT.

- Trei persoane, acuzate de trafic intern si international de droguri, care furnizau canabis si cocaina consumatorilor din judetele Cluj, Mures si Dolj au fost retinute. Peste 13 kilograme de canabis cumparate din Spania au fost introduse in tara printr-o firma de curierat, fiind preluate la Cluj Napoca.…

- Procurorii DIICOT Cluj au confiscat o cantitate importanta de canabis in data de 2 iunie, și au reținut 3 barbați banuiți de trafic de droguri de risc și de mare risc.„La data de 2 iunie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul…