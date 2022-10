Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare birou, indiferent de spațiul de care dispune, trebuie sa fie echipat corespunzator cu accesoriile de birou necesare. Merita sa petreci ceva timp pentru amenajarea corespunzatoare a acestui loc, deoarece joaca un rol foarte important in confortul muncii de zi cu zi. O camera de birou trebuie…

- In prezent exista un proiect legislativ de mare interes la nivel național ce a fost votat in Senat (nr. de inregistrare Senat: L458/2022) și care urmeaza sa fie adoptat și de catre Camera Deputaților (nr. de inregistrare Camera Deputaților: PLX633/2022). Proiectul vizeaza modificari ale Codului Muncii,…

- Inspectia Muncii a anunțat un numar record de persoane care munceau la negru in luna septembrie. Șeful instituției a avertizat ca fenomenul a luat proporții in toata țara și s-a extins la multe sectoare de actvitate.Inspectorii de munca au gasit, doar in luna septembrie, peste 1.500 de persoane care…

- Unii comisari de la Protecția Consumatorilor „simuleaza munca și mai mult se invart in jurul cozii”. Afirmația aparține chiar președintelui ANPC, Horia Constantinescu. Sunt angajați care au ajuns la „performanța” de a redacta doar un proces-verbal pe saptamana. In plus, șeful instituției ii acuza ca…

- Codul Muncii 2022: Noi tipuri de contracte de munca ar putea fi introduse in legislație Codul Muncii 2022: Noi tipuri de contracte de munca ar putea fi introduse in legislație O propunere pentru modificarea Codului muncii se afla la Comisia de munca din Senat, prin care s-ar putea introduce noi tipuri…

- Avem troleibuze și autobuze noi in capitala, dar nu are cine le conduce. Primaria se plinge ca e o criza acuta de șoferi. Munca, care incepe la 5 dimineața, e grea, iar salariul e mult prea mic. Așa ca oamenii pleaca in cautarea de oferte mai tentante. Mai mult, nu e inghesuiala nici la taxatori. Șeful…

- CARANSEBEȘ – Managerul spitalului din Caransebeș anunța masuri dure pentru angajați pana la finalul anului! Dupa ce a dat chix de doua ori in consiliul local cu modificarea organigramei, Adrian Dumbrava, managerul Spitalului Municipal de Urgența Caransebeș (SMUC), are in vizor alte masuri, de data asta…

- Dr. Bogdan Oprea este noul medic al lotului național de culturism și fitness. Anunțul a venit de la Gabriel Toncean, președintele Federației Balcanice și al Federației Romane de Culturism și Fitness. Dr. Bogdan Oprea este medic specialist in Ortopedie și Traumatologie, la Spitalul Județean de Urgența…