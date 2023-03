Stiri pe aceeasi tema

- “Am discutat aseara cu comisarul european pentru Agricultura si dezvoltare rurala Janusz Wojciechowski despre problema despagubirilor ridicole primite de fermierii romani afectati de importurile de cereale din Ucraina. (…) Ajutorul deja decis, de 10 milioane de euro pentru fermierii romani, mult mai…

- Fermierii bulgari s-au mobilizat și cer oprirea importurilor din Ucraina. Protestatarii au blocat cu tractoare și combine mai multe drumuri, printre care și o șosea care este o cale importanta pentru transportul marfurilor intre orașul Ruse și interiorul Bulgariei.Exista deja și restricții de circulație…

- “Vestea buna este ca Ucraina și-a asumat ca va inceta orice forma de dragaj pe Chilia și pe Bistroe și am stabilit impreuna cu delegația Comisiei Europene ca activitatea principala de la acest moment se va canaliza catre consolidarea canalului Sulina, investițiile in canalul Sulina in așa fel incat…

- Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor Ionel Scriosteanu a anuntat, marti, dupa intalnirea care a vizat Canalul Bastroe, ca partea ucraineana s-a angajat sa opreasca orice fel de dragaj pana la clarificarea situatiei, iar masuratorile programate sa inceapa in 15 martie se vor derula potrivit…

- Comisia Europeana a exceptat de la orice controale și taxe importurile de cereale și carne produsa in Ucraina. Asta dupa ce a majorat costurile fermierilor europeni prin interdicții și condiții de producție.Liderii G20 au facut apel la solidaritate pentru combaterea foametei cauzate de razboiul agresiv…

- Libera circulație, absența controalelor fitosanitare și ridicarea taxelor vamale pentru produsele agricole din Ucraina și-au atins scopul. Fermierii de pe intreg teritoriul UE au ajuns in prag de faliment, cu o consecința directa de reducere a efectivelor de animale. Ursula von der Leyen, președintele…

- Trei miniștrii ai cabinetului Ciuca, Bogdan Aurescu, Barna Tanczos și Sorin Grindeanu au fost informați inca din 18 ianuarie 2023 de Comisia Europeana despre faptul ca Ucraina vrea sa inceapa lucrarile de adancire ale canalelor Bastroe și Chilia fara acordul Romaniei, dar au ”mers pe burta” pana pe…

- Vladimir Putin primește o noua lovitura puternica din partea Europei. Potrivit ultimelor informații, consiliul UE a aprobat un acord preliminar privind plafonarea preturilor produselor petroliere care provin din Rusia. Aceasta masura face parte din cadrul actiunilor de sanctionare a Moscovei din cauza…