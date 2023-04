Cinci studenți din Iași au caștigat RESPO CITY, concursul de design urban sustenabil, ediția 2023 In urma votului juriului de specialitate, echipa formata din Lavinia Aroșculesei, Ioana Alexandra Scutariu, Ioana-Catalina Ospiru, Ramona-Andreea Rebenciuc și Vlad Boca și proiectul lor, GRID, au ocupat locul 1 in clasament, caștigand astfel premiul in valoare de 5000 Euro. Lavinia Aroșculesei, Ioana Alexandra Scutariu, Ioana-Catalina Ospiru, Ramona-Andreea Rebenciuc și Vlad Boca – Locul 1, RESPO CITY 2023 Tinerii s-au numarat printre cei 143 de studenți care au inscris in concursul RESPO CITY nu…