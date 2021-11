Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au facut percheziții in județele Bihor și Satu Mare, intr-un dosar privind un nou caz de vaccinare la chiuveta, potrivit DNA.Polițiștii au descins la 13 adrese, inclusiv la o institutie publica.”Procurorii din cadrul Direcție Naționale Anticorupție Oradea fac cercetari intr-o cauza penala…

