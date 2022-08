Cinci persoane, ucise de o furtună violentă în Corsica Cel putin cinci persoane au murit, iar alte 22 au fost ranite in furtuni violente, joi, in Corsica, anunta Prefectura maritima, relateaza AFP. Corpul unui pescar in varsta de 62 de ani, despre care nu existau informatii, a fost gasit joi in Golful Girolata, a declarat AFP o purtatoare de cuvant a prefecturii. La Erbalunga, in Haute-Corse, corpul fara viata al unui caiacist, cu privire la care sotul sau a lansat o alerta, si care reusise sa se adaposteasca, a fost gasit joi dupa-amiaza cu ajutorul unor mijloace aeriene. ”Corpul a fost recuperat pe mare”, precizeaza un purtator de cuvant, care anunta… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a anuntat, luni, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.254 de cazuri noi de COVID-19, cu aproape 400 mai putine fata de ziua anterioara, dar a crescut numarul bolnavilor internati. Totodata, au fost raportate noua decese. „In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.254…

- Cel puțin 11 persoane au fost ucise vineri intr-un schimb de focuri de arma in masa in Cetinje, in centrul Muntenegrului. Un individ in varsta de 34 de ani a deschis focul in orasul Cetinje, situat la aproximativ 40 de kilometri de Podgorita, dupa o disputa familiala. Cel putin 11 persoane au fost ucise,…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 5.710 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), cu 759 mai puține fața de ziua anterioara. 1.040 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare. Distinct…

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 5.202 cazuri de COVID-19, iar 12 persoane au decedat din cauza bolii in ultimele 24 de ore, anunța, luni, Ministerul Sanatații. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 5.202 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, cu 1.123 mai multe fața de ziua…

- Autoritațile au anunțat luni, 1 august, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 5.202 de cazuri noi de COVID, la 14.875 teste efectuate. Totodata, 12 persoane și-au pierdut viața in ultimele 24 de ore, in timp ce la ATI sunt internați 263 de pacienți.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate…

- Peste 9.300 de noi cazuri COVID și 12 de decese la pacienți confirmați cu coronavirus au fost raportate in ultima zi, anunța Ministerul Sanatații. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 9.339 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 463 mai puține fața de ziua anterioara.…

- Japonia a executat un barbat in varsta de 39 de ani care a ucis sapte persoane la Tokyo in 2008, in timpul unui atac cu cutitul, a informat presa locala, citata de BBC. Tomohiro Kato a comis una dintre cele mai socante crime in masa din istoria recenta a tarii. Avea 25 de ani cand a intrat cu camionul…

- Ministerul Sanatatii anunta miercuri ca inca un caz de variola maimutei a fost identificat in Romania, bilantul imbolnavirilor ajungand astfel la 15 persoane. "Este vorba despre un barbat de 38 de ani din Arges. Simptomele au aparut pe data de 8 iulie. Acesta s-a prezentat la o clinica medicala iar…