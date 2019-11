Cinci paşi simpli ca să afli cine îţi vizitează profilul de Facebook Iata cinci pasi simpli pentru a afla imediat cine sunt prietenii care iti viziteaza profilul cel mai des. Tinder, luat in vizor de Politia Romana! Mesajul INGRIJORATOR transmis de oamenii legii Pasul 1. Intra pe profilul personal de Facebook. Pasul 2. Deschide codul sursa al paginii, apasa F12, CTRL + sau fa clic dreapta și apasa pe opțiunea „vedeți codul sursa al paginii". Se va deschide o noua fila cu o serie de numere si coduri. Acesta este codul sursa al paginii. Pasul 3. Apasa simultan tastele CTRL și F. Se va deschide o caseta in care trebuie sa scrii cuvantul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

