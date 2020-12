1 of 4 Primaria Municipiului Iași face un nou pas pentru fluidizarea traficului rutier prin proiectul de construire a doua pasaje supraterane in zona Podu Ros. Pana joi, 3 decembrie, municipalitatea a așteptat oferte la o licitație pentru serviciile de proiectare a pasajelor. Procedura de achiziție publica are o prevedere bugetara de 2.194.767,16 lei, fara TVA. Licitația a atras nu mai puțin de cinci oferte din partea unor firme sau asocieri de companii: SC Mem Project Construct SRL, asocierea SC NV Construct SRL – SC Integrated Road Solutions SRL, asocierea SC Pod Proiect SRL – SC Routte-Construct…