- Primarul orașului New York, Eric Adams, a anunțat vineri, 29 decembrie, pregatirile privind securitatea pentru sarbatoarea de Anul Nou din Times Square. “O facem bine și o facem bine tot timpul”, a declarat Adams. “Vom fi aici cu cainii noștri, dronele noastre, elicopterele noastre, tot ce este nevoie.…

- Revelionul este una dintre sarbatorile pentru care suntem dispusi sa scoatem din buzunare sume uriase de bani. In acest an, cele mai scumpe petreceri au loc in Statele Unite, Dubai, sau Marea Britanie, iar bogatii lumii platesc sute de mii de dolari pentru a intra cu fast in Noul An.

- Anul Nou vine peste tot in lume cu o multime de superstitii si obiceiuri. De exemplu, la New York, ieri s-a sarbatorit Good Riddance Day, adica ziua in care americanii lasa in urma toate supararile din vechiul an pentru a privi cu speranta spre viitor.

- „In Europa fara PAS”. Este mesajul, care a aparut pe un billboard din Times Square, New York. Imaginile video au fost publicate de bloggerul Eugeniu Luchianiuc , care a menționat ca „diaspora responsabila a achitat 15 secunde de promovare a mesajului urmatorului referendum”.

- Tudor Ionescu, de la Fly Project, a aparut pe panourile publicitare din Times Square. Este cetațean de onoare al Aiudului Tudor Ionescu, omul din spatele proiectului ”Fly Project” a ajuns pe cele mai mari panouri publicitare din lume. Chipul sau a aparut pe panourile publicitare din Times Square, New…

- Tudor de la Fly Project apare intr-o imagine pe panourile Times Square din New York. Fotografia anunța succesul de care se bucura melodia „Toca Toca”, care a a fost lansata in urma cu mai bine de 10 ani. Piesa „Toca Toca” a facut 22 miliarde de vizualizari, doar de la inceputul anului 2023 pana acum,…

