Cinci moți și doi răniți grav după ciocnirea dintre o autoutilitară și un TIR Cinci persoane au decedat și alte doua sunt in stare grava dupa ce o autoutilitara in care se aflau opt persoane s-a ciocnit de un TIR in noaptea de duminica spre luni, in județul Teleorman. Potrivit IPJ Teleorman, accidentul a avut loc pe DN 6, in afara localitații Draganești-Vlașca. Conform polițiștilor, a fost implicata o autoutilitara care tracta o platforma, autoutilitara in care se aflau opt persoane, și un TIR. „In urma impactului, cinci persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au suferit vatamari. Toate se aflau la momentul accidentului in autoutilitara”, a transmis Poliția Teleorman.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

