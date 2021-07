Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane si-au pierdut viata si cel putin alte 30 au fost date disparute dupa ce o rupere de nori a declansat miercuri dimineata ploi abundente care au devastat parti dintr-un sat izolat din regiunea indiana Jammu si Casmir, au precizat autoritatile locale, potrivit DPA. Cinci cadavre…

- Cel puțin 21 persoane au murit și zeci au fost date disparute joi, dupa ploile puternice din vestul Germaniei din cauza carora s-au revarsat mai multe rauri, iar casele și pivnițele au fost inundate.

- Bilantul prabusirii imobilului rezidential din Miami-Dade, Florida, a ajuns la 78 de morti, iar alte 62 de persoane sunt in continuare disparute, au anuntat vineri autoritatile, conform publicatiei Miami Herald. Echipele de interventie continua cautarile la locul prabusirii imobilului, potrivit…

- Operatiuni de cautare si salvare continuau intre daramaturile unui imobil rezidential, in apropiere de Miami, la trei zile dupa surparea cladirii, soldata cu cinci morti si in urma careia 156 de persoane au fost date disparute, potrivit unui ultim bilant, relateaza AFP.

- Cel putin 38 de persoane au murit si alte 90 au fost date disparute, marti, dupa ce un ciclon ''extrem de sever'' a lovit coasta vestica a Indiei, tara care se lupta cu un val letal al pandemiei de coronavirus, relateaza agentia DPA. Ciclonul Tauktae a facut ravagii in…

- Aproximativ 125 de persoane au fost date disparute marti dupa naufragiul unei ambarcatiuni in largul coastelor metropolei Mumbai, situata in vestul Indiei, dupa sosirea in aceasta regiune a puternicului ciclon Tauktae, a anuntat Marina indiana, care participa cu doua nave si mai multe elicoptere la…

