Cinci medalii de aur şi una de argint pentru România la Campionatele Europene de canotaj de la Bled Romania a cucerit aurul in proba feminina de 8+1, duminica, la Campionatele Europene de canotaj de la Bled (Slovenia). Romania incheiat Europenele de la Bled cu cinci medalii de aur si una de argint. Romancele Ancuta Bodnar si Simona Radis, campioanele olimpice en titre, au castigat medaliile de aur in proba de dublu vasle feminine duminica, la Campionatele Europene de canotaj de la Bled (Slovenia). Bodnar si Radis au inceput mai greu si dupa 500 de metri se aflau pe locul al treilea, iar dupa 1.500 erau pe locul secund, dar la aproape doua secunde de echipajul lituanian. Romancele s-au impus… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

- Romania a cucerit aurul in proba feminina de 8+1 la Campionatele Europene de canotaj de la Bled (Slovenia) .Romania (Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Adriana Adam, Maria Tivodariu, Madalina Beres, Amalia Beres, Ioana Vrinceanu, Simona Radis, Victoria-Stefania Petreanu) s-a impus cu timpul de 06 min 01…

- Bilantul Romaniei la Europenele de canotaj de la Bled (Slovenia) este de cinci medalii de aur si una de argint, transmite Agerpres. Ultima medalie a fost adusa, duminica, la proba regina a fetelor, cea de de 8+1 feminin Echipajul compus din Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Adriana Adam, Maria Tivodariu,…

- Ionela Cozmiuc a cucerit medalia de aur, duminica, in proba de schif simplu categorie usoara din cadrul Campionatelor Europene de canotaj de la Bled (Slovenia). De asemenea, o alta reusita fantastica a venit din partea echipajului de patru rame feminin, care sambata a triumfat si a luat, de asemenea,…

- Echipajul de 8+1 masculin al Romaniei a castigat, sambata, medalia de argint la Campionatul European de la Bled (Slovenia). Mihaita Tiganescu, Ciprian Tudosa, Florin Arteni, Mugurel Semciuc, Marius Cozmiuc, Sergiu Bejan, Stefan Berariu, Florin Lehaci si Adrian Munteanu au incheiat proba in cinci minute,…

- Rowing: Romania wins silver in Men's Eight (M8+) at European Rowing Championships in Bled, Slovenia. Romania, with Mihaita Tiganescu, Ciprian Tudosa, Florin Arteni, Mugurel Vasile Semciuc, Marius Cozmiuc, Sergiu Bejan, Stefan Berariu, Florin Lehaci, Adrian Munteanu, won silver in the Men's Eight…

- Medalii, astazi, pentru Romania, la Campionatul Euroean de canotaj pentru seniori, intrecere care este in derulare la Bled, in Slovenia. Echipajul de patru rame feminin W4 , compus din Madalina Beres, Maria Tivodariu, Magdalena Rusu si Amalia Beres, a obtinut medalia de aur, a obtinut medalia de aur,…

- Romania, in componenta Mihaita Tiganescu, Ciprian Tudosa, Florin Arteni, Mugurel Vasile Semciuc, Marius Cozmiuc, Sergiu Bejan, Stefan Berariu, Florin Lehaci, Adrian Munteanu, a castigat argintul in proba masculina de 8+1, sambata, la Campionatele Europene de canotaj de la Bled

- Madalina Bereș, Maria Tivodariu, Magdalena Rusu și Amalia Bereș au adus aurul pentru Romania! Astazi, 27 mai, echipajul feminin de patru rame al Romaniei a cucerit aurul la Campionatele Europene de canotaj de la Bled (Slovenia). Romancele au fost cronometrate cu timpul de 06 min 22 sec 69/100, fiind…