Cinci marocani, prinsi de Garda de Coasta, la frontiera cu Bulgaria Cinci cetateni marocani au fost prinsi ieri, 4 octombrie 2020, de Garda de Coasta, in timp ce incercau sa intre ilegal in Romania, din Bulgaria.Iata informatiile transmise de Garda de Coasta:Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat cu ajutorul autospecialei de termoviziune, cinci cetateni din Maroc, care incercau sa intre ilegal in Romania din R. Bulgaria, pe la frontiera "verde". In data de 04.10.2020, in jurul orei 06.00 politistii de frontiera din cadrul Secto ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

