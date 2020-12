Stiri pe aceeasi tema

- Bataie de joc! Poliția Romana a mers din nou la clanul Duduianu acasa sa se roage de interlopi sa nu faca priveghi cu alai, ca asta vara. Nicolae Duduianu, tatal lui Emi Pian, a murit la Rahova și a fost diagnosticat cu coronavirus post-mortem. Insa, Duduienii sunt deciși sa il duca acasa pe senior,…

- Durere de nedescris pentru familia Duduianu! Nicolae Duduianu, tatal celebrului interlop Emi Pian, s-a stins din viața, dupa ce a suferit un stop cardiac! Unde va fi inmormantat Duduianu Senior? Gestul facut de Grațian și Ciprian de dincolo de gratii!

- La doar patru luni de la moartea lui Emi Pian, Nicolae Duduianu, tatal celebrului interlop, a murit in inchisoare, anunța Romania TV. Duduianu senior ar fi decedat in urma unui infarct. Citește și: BREAKING Marea Britanie e PRIMA ȚARA din lume care a a aprobat vaccinul Pfizer/BioNTech pentru…

- Zeci de persoane au participat, duminica, la o inmormantare in Lugoj, județul Timiș, asta deși localitatea este in carantina. Cortegiul funerar a fost insoțit și de lautari, iar oamenii nu au respectat distanțarea sociala. Polițiștii au dat amezni in valoare de 16.000 de lei, scrie Opinia Timișoarei.Inmormantarea…

- Sanda, o ruda din familia tinerei, a declarat, in direct, la Romania TV ca Sabina nu a mai trecut pe acasa de sase luni, lasandu-si fiul de opt ani in grija familiei. "Acum doua luni de zile, ea ne-a trimis un mesaj pe telefon sa vina sa bage copilul inapoi la scoala unde l-a inscris. A spus…

- Politistii de la investigarea criminalitatii economice s-au autosesizat in legatura cu un caz de inselaciune, care ar fi fost comis in municipul Bistrita. Oamenii legii va sfatuiesc sa aveti mare grija atunci cand va sunt solicitate datele personale sau sume de bani. Cititi contractele pe care vi le…

- Liderii clanului Duduianu susțin ca sunt nevinovați și vor sa fie lasați in libertate, dar și-ar putea petrece dupa gratii urmatorii 15 ani, fiind acuzați de tentativa la omor Doua luni de la cel mai sangeros scandal dintre clanurile interlope O disputa banala intre doi membri ai unor clanuri interlope…

- Frații lui Emi Pian, Ciprian și Grațian, cer eliberarea din arest. Cei doi au fost reținuți sub acuzația de tentativa de omor asupra lui Richard Rinu, asasinul fratelui lor Emi Pian. Astazi, cei doi au ajuns la Curtea de Apel București, acolo unde vor cere eliberarea din arest preventiv, anunța Romania…