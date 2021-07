Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au anunțat ca fac cercetari dupa aparitia in mediul online a unor imagini in care mai multi soferi intorc pe Autostrada A2 si circula pe contrasens, majoritatea pe banda de urgenta, dar cativa o fac si pe banda intai. Poliția Județeana Constanta a anuntat, luni seara, ca politistii vor face…

- In urma accidentelor in lanț de pe Autostrada Soarelui care au avut loc, vineri, și in care au fost implicate 55 de mașinii, au fost deschise cinci dosare penale pentru vatamare corporala din culpa, se arata intr-un comunicat transmis de polițiști din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A2 București…

- Șoferul care a filmat intreaga scena a fost la un pas sa fie implicat și el intr-un accident de circulație dupa ce una dintre mașinile din fața a intors brusc la doar cațiva metri de el.In zona, traficul era ingreunat din cauza unei autoutilitare care se rasturnase pe autostrada. Nu au fost victime.…

- In mediul online, au aparut mai multe filmari care prezinta șoferi care merg pe contrasens pe A2 București – Constanța pentru a reuși sa scape de aglomerație, relateaza publicața locala ReplicaOnline . Imaginile vine la doar cateva zile dupa pe austrada a avut loc un carambol cu 55 de mașini. Potrivit…

- Un tanar din comuna doljeana Siliștea Crucii este cercetat pentru comiterea infractiunilor de vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului fara incuviintarea organelor de politie. Politisti din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Rast au fost sesizati ieri prin apel 112 de catre un tanar…

- Doua dosare penale in aceeași zi pentru un barbat din Teiuș: Și-a lovit concubina și a incalcat ordinul de protecție Doua dosare penale in aceeași zi pentru un barbat din Teiuș: Și-a lovit concubina și a incalcat ordinul de protecție Polițiștii din Teiuș au emis un ordin de protecție provizoriu fața…

- Peste 50 de polițiști rutieri sprijiniți de polițiști de ordine publica, acționeaza zilnic in perioada 18 – 22 iunie cu 56 de autospeciale și aparate de testare a alcoolemiei pentru prevenirea accidentelor rutiere pe fondul consumului de bauturi alcoolice și identificarea celor care consuma alcool sau…