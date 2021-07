Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul din Sibiu va avea caini care vor depista COVID-19. Anunțul Ministrului de Interne Aeroportul din Sibiu va avea caini care vor depista COVID-19. Anunțul Ministrului de Interne Lucian Bode a declarat ca, pentru prima data pe un aeroport din Romania, la Sibiu, persoanele cu COVID-19 care circula…

- Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Lucian Bode, a declarat ca, pentru prima data pe un aeroport din Romania, la Sibiu, persoanele cu COVID-19 care circula pe Aeroportul International vor putea fi depistate pana la 1 august, de caini politisti, special antrenati la scoala MAI din oras. „Este un lucru…

- Ministrul roman de Interne, Lucian Bode, a anuntat, duminica, la Sibiu, ca cinci dintre cei sase caini care au fost antrenati de Centrul Chinologic pentru a depista infectia cu SARS-CoV-2 vor activa timp de 60 de zile in Aeroportul International Sibiu, in cadrul unui proiect pilot.

- Pentru prima data pe un aeroport din Romania, la Sibiu, persoanele cu COVID-19 care circula pe Aeroportul International vor putea fi depistate de la 1 august, de caini politisti, special antrenati la scoala MAI, anunta Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, citat de Agerpres . Lucian Bode a precizat…

- Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Lucian Bode, a declarat ca, pentru prima data pe un aeroport din Romania, la Sibiu, persoanele cu COVID-19 care circula pe Aeroportul International vor putea fi depistate pana la 1 august, de caini politisti, special antrenati la scoala MAI din oras. "Este un lucru…

- Afganul care a ucis un migrant și l-a ranit pe altul in zona Gara de Nord in aprilie, dat in urmarire internaționala, dupa ce a reușit sa fuga din Romania, a fost prins. Anunțul a fost facut, astazi, la Timișoara, de catre ministrul de Interne, Lucian Bode. „In urma cooperarii polițienești internaționale,…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 729 cazuri noi de persoane infectate cu COVID – 19, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Potrivit datelor oficiale furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, pana sambata, 15 mai 2021, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate…

- Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara impreuna cu Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” din Sibiu au pus bazele unui proiect de cercetare pilot in Romania ce presupune dresarea unor caini pentru depistarea infecției cu noul coronavirus. Primii pași au fost…