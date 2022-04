Stiri pe aceeasi tema

- Romania a cumparat un elicopter SMURD cu dotari de ultima generație, care va fi gazduit la Aeroportul Brașov. Anunțul a fost facut, astazi, de Ziua Mondiala a Sanatații, de catre șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. Acesta a fost prezent la Brașov, la inaugurarea noii Unitați…

- Dupa parcurgerea cu succes a etapelor de propuneri și jurizare, comunitatea ieșeana va fi reprezentata cu onoare, marți 15 martie 2022, la Ateneul Roman din București, la Gala Naționala a Excelenței in Asistența Sociala 2022, de catre un asistent social cu 25 de ani vechime in activitate. Eveniment…

- Cei doi copii de 11 și 17 ani care au primit o șansa la o viața normala in urma transplanturilor de rinichi realizate in Compartimentul de Transplant Renal de la Spitalul Clinic “Dr. C. I. Parhon” sunt gata sa plece astazi acasa. “Juniorii transplantați pleaca astazi acasa. Sunt veseli și fericiți!…

- Doi tineri au primit o șansa la o viața mai buna dupa ce au fost compatibili pentru efectuarea transplantului de cornee pe care il așteptau de mai mult timp. Cele doua intervenții sunt primele efectuate din acest an la Clinica de Oftalmologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența „Sf. Spiridon”.…

- La Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sfanta Maria Iasi , o drama a facut ca un baiețel de doar 2 ani sa devina sursa vieții pentru alți copii, datorita gestului neprețuit facut de parinții indurerați. Infinita lor suferința au transformat-o in viața pentru copiii altor parinți. Este imposibil…

- Medicii ieșeni au depistat in cursul acestei saptamani alte 70 de persoane suspecte de infecția cu noua tulpina Omicron, dar și 3 noi cazuri de Delta! Toate probele au fost trimise la București, la Institutul ”Matei Balș”. Ieri, 7 ianuarie 2022, in Iași au fost confirmate peste 200 de persoane infectate…