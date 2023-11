Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a vorbit duminica, 12 noiembrie, despre posibilitatea unui acord pentru eliberarea ostaticilor detinuti de Hamas in Fasia Gaza, in timpul unui interviu acordat postului american de televiziune NBC, scrie agenția AFP, preluata de Agerpres.Netanyahu a fost intrebat…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat sambata ca nu mai este in legatura cu contactele sale de la spitalul Al Shifa din nordul Fasiei Gaza, informeaza AFP, citat de news.ro.OMS si-a exprimat "profunda ingrijorare" pentru siguranta persoanelor care s-au refugiat in spital din cauza luptelor…

- ONG ul israelian Physician for Human Rights Israel a anuntat sambata ca doi bebelusi prematuri sunt morti dupa oprirea fortata a terapiei intensive neonatale din cauza lipsei de electricitate la spitalul al Shifa, cel mai mare din Fasia Gaza si aflat sub asediu, informeaza France Presse.Exista de asemenea…

- Un purtator de cuvant al UNICEF a aparat statisticile privind numarul de morți raportat in Gaza, afirmand ca cifrele organizației au fost, de-a lungul timpului, in concordanța cu cele ale Ministerului Sanatații din Gaza, controlat de Hamas, potrivit CNN.

- Singurul spital de tratare a cancerului din Fașia Gaza a fost scos din funcțiune dupa ce a ramas fara combustibil, au anunțat miercuri, 1 noiembrie, oficiali palestinieni din domeniul sanatații, potrivit Reuters.Directorul spitalului Prieteniei Turco-Palestiniene a declarat, in cadrul unei conferințe…

- Israelul nu are niciun interes sa intre in razboi cu vreun alt inamic in afara de Hamas, a declarat joi ministrul israelian al apararii Yoav Gallant. „Ducem un razboi pe frontul de sud impotriva Hamas, pregatiti pentru orice evolutie (a situatiei) in nord, Hezbollah sufera multe pierderi. Cu toate acestea,…

- Un nou bilanț al tragediei de la spitalul din Gaza. In vreme ce un serviciu european de informatii, neidentificat, a declarat, miercuri, pentru AFP ca, cel mai probabil, numarul morților este undeva intre 10 și 50, americanii spun ca ar fi „intre 100 si 300 de morti” Bilantul uman al loviturii de marti…

- Tirul mortal asupra unui spital din Gaza, pentru care Israelul si miscarile armate palestiniene se acuza reciproc, a facut „cateva zeci de morti", si nu sute, a declarat miercuri pentru AFP un responsabil al unui serviciu european de spionaj.„Nu sunt 200 sau chiar 500 de morti, ci mai degraba cateva…