Stiri pe aceeasi tema

- Activistul rus, Alexei Navalnii, a fost condamnat la 13 ani de inchisoare pentru frauda și ultragierea instanței, scrie presa rusa. Acesta iși va ispași pedeapsa in inchisoare cu regim strict de detenție. De asemenea, acesta a fost obligat sa plateasca o amenda de 1 milion 200 de mii de ruble. Procurorii…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus, saptamana trecuta, schimbarea incadrarii juridice din omor in ucidere din culpa, intr-un dosar in care un craiovean de 32 de ani este acuzat ca a condus baut si fara permis si a ucis un barbat. Accidentul a avut loc in martie 2020, intre Goiesti si Negoiesti,…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus, ieri, mentinerea arestului preventiv fata de un craiovean de 32 de ani, acuzat ca a condus baut si fara permis si a ucis un barbat. Accidentul a avut loc in martie 2020, intre Goiesti si Negoiesti, dupa o cursa ilegala de masini. Inculpatul, care a fost arestat…

- Doi doljeni au fost reținuți, ieri, pentru comiterea infracțiunilor de furt, conducere fara permis și tainuire. Polițiști din cadrul Secției 9 Rurala Poiana Mare au reținut, pentru 24 de ore, un tanar de 26 de ani, din Calafat, banuit de comiterea infractiunilor de furt calificat și conducerea unui…

- Un barbat de 86 de ani, din Slatina, pacient al unui camin de seniori din Craiova, si-a pierdut viata dupa ce a cazut de la un balcon al imobilului. Incidentul a avut loc pe data de 21 ianuarie, iar barbatul a decedat doua zile mai tarziu. In cursul zilei de marti, administratorul caminului de batrani…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au hotarat sa condamne la inchisoare pe viata un barbat de 34 de ani, acuzat de uciderea unui craiovean prin incendiere si ranirea altuia. Inculpatul a fost condamnat pentru omor calificat, tentativa de omor și trei infractiuni de distrugere. In plus, a fost obligat…

- Judecatorii din Calafat prelungit mandatul de arestare emis pe numele unui barbat de 34 de ani, din comuna Unirea, cercetat pentru comiterea a patru infractiuni. Potrivit oamenilor legii, barbatul a condus baut si fara permis, a lovit un copil de 13 ani, dupa care a fugit de la locul accidentului. In…

- Instantele de judecata au prelungit mandatul de arestare emis pe numele unui craiovean de 21 de ani, judecat pentru punerea in circulație de valori falsificate și inșelaciune. Inculpatul este acuzat ca a cumparat un telefon mobil in valoare de 1.000 de euro cu bancnote falsificate. Ulterior, in urma…