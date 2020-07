Stiri pe aceeasi tema

- Acestia urmeaza "cu strictete recomandarile autoritatilor si ale specialistilor. Intreaga echipa care a intrat in contact direct sau indirect a fost si este in continuare testata". De asemenea, "au fost luate masuri suplimentare celor deja existente in Pro TV. Intregul sediu, studiourile si masinile…

- Autoritatile sanitare anunta ca ancheta epidemiologica in cazul lantului de cofetarii din Targoviste, afectat de raspandirea noului coronavirus, este in plina desfasurare. Au fost testatti 47 de salariati si au fost stabiliti 68 de contacti directi.

- Republica Moldova a ajuns la peste 12.000 de cazuri de infectare cu COVID-19, iar situatia devine din ce in ce mai alarmanta. Primarul de Balti, Renato Usatii, a anuntat ca 37 de angajati ai Primariei au fost infectati cu noul coronavirus.

- Doar 6 carașeni infectați cu SARS-CoV-2 se mai afla in spitale, sub tratament. In ultimele 24 de ore, au fost declarați vindecați și, in consecința, au beneficiat de externare 4 conjudețeni – 3 tratați la Spitalul Județean de Urgența Reșița și 1 la o unitate spitaliceasca din Timișoara. Este a 6-a zi…

- Toti cei trei bebelusi care au fost infectati cu coronavirus si care ulterior au fost internati la Maternitatea Bega din Timisoara, spital suport pentru Covid 19, au fost declarati vindecati si au fost externati din spital. Ultimii doi bebelusi au fost predati mamelor lor miercuri dimineata, potrivit…

- Situatie dificila la azilul de batrani din satul Iabloana din raionul Glodeni. La doua saptamani de la depistarea focarului de COVID-19, 20 din cei 46 de varstnici infectati sunt internati la spitalul raional. Alti doi si-au pierdut viata din cauza virusului.

- Doi angajati ai unei primarii din Timis au fost transportati si internati de urgenta la Timisoara, dupa ce testele efectuate de medici au confirmat... The post Angajati ai unei primarii din Timis, confirmati cu COVID-19, internati de urgenta la spital appeared first on Renasterea banateana .

- Un numar de 32 de angajati din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta, Spitalul CF si de la Serviciul de Ambulanta Sibiu sunt infectati cu COVID-19, potrivit unui comunicat de presa al Prefecturii, remis marti catre AGERPRES. Cele mai multe cadre medicale infectate cu noul coronavirus sunt in Spitalul…