Stiri pe aceeasi tema

- Fasolea verde are numeroase beneficii pentru sanatate, astfel ca iți imbunatațește imunitatea și ajuta la prevenirea bolilor de inima. Este recomandat sa adaugi fasolea verde in alimentația ta deoarece te va ajuta sa ai un organism sanatos. Iata tot ce trebuie sa știi!

- Aveți in minte imaginea cu un bebeluș care plange și se calmeaza imediat ce primește suzeta, nu-i așa? Ei bine, acest obiect-minune il ajuta pe cel mic sa se relaxeze și sa se simta confortabil. Insa acesta nu este singurul avantaj pe care il are suzeta. In continuare, vorbim despre avantajele, dar…

- Noapte grea la nord. Peste 170 de polițiști au fost implicați pe parcursul serii și nopții, fiind formate zeci de echipe mobile de patrulare, care au monitorizat situația rutiera, atat pe drumurile naționale, cat și prin localitați, anunța oamenii legii.

- Tot mai multe persoane se confrunta cu stari de agitație și anxietate in urma stresului acumulat in timpul zilei. Alimentația are un rol extrem de important, astfel ca exista mai multe alimente pe care sa le consumi și vei avea o stare mai buna.

- Un studiu recent arata ca poluarea aerului poate duce la agravarea bolilor de piele. Expunerea la un nivel ridicat de poluanți foarte nocivi din aer (ex. particule legate de trafic, oxizi de azot, compuși organici volatili) poate provoca imbatranirea pielii, reacții alergice, boli și afecțiuni inflamatorii.…

- Un accident rutier a avut loc marti, 28 martie 2023, in municipiul Iasi, in zona Ciric. La locul interventiei s-au deplasat de urgenta forte si mijloace de interventie din cadrul Detasamentului 1 de Pompieri Iasi. Politia efectueaza cercetari suplimentare pentru a determina conditiile in care a avut…

- Jackfruitul este foarte aromat, plin de vitamine și minerale, potrivit nutriționiștilor. Fructul cantarește și 50 de kilograme, dar din el este comestibil este doar miezul.Acesta este bogat in fibre, dar nu are zaharuri. Medicii recomanda consumul acestuia, pentru ca este un aliment sanatos care poate…

- Fostul internațional Marcel Raducanu vede cu ochi critic atacurile lui Gica Hagi la adresa selecționerului Edi Iordanescu: „Ianis n-a jucat un an. Sunt convins ca Edi i-a explicat de ce nu l-a nominalizat pentru meciurile cu Andorra și Belarus”. ...