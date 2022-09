Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Cimpeanu da asigurari ca elevii nu vor suferi de frig in clase, pe perioada sezonului rece. Totodata, el a adaugat ca școlile nu vor fi inchise din cauza facturilor la energie . Ministrul Educatiei , Sorin Cimpeanu , a anuntat luni ca a convocat la Bucuresti toti inspectorii scolari generali…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anuntat luni ca a convocat la Bucuresti, toti inspectorii scolari generali din toate judetele Romaniei pentru a comunica instructiuni clare in legatura cu conditiile asigurate in toate scolile din tara pe perioada sezonului rece si a dat asigurari ca vor fi asigurate…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat luni, 26 septembrie, ca a convocat la Bucuresti toti inspectorii scolari generali din toate judetele Romaniei pentru a comunica „instructiuni clare” in legatura cu conditiile asigurate in toate scolile din tara pe perioada sezonului rece si a explicat ca…

- „Vor fi asigurate condiții de funcționare a școlilor in perioada sezonului rece!Am convocat astazi, la București, toți inspectorii școlari generali din toate județele Romaniei pentru a comunica instrucțiuni clare in legatura cu condițiile asigurate in toate școlile din țara pe perioada sezonului rece.Guvernul…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat sambata ca asigurarea gratuitatii transportului elevilor si bursele sociale “sunt de maxima importanta pentru Guvernul Romaniei” si sunt asigurate de la bugetul de stat. “Asigurarea gratuitatii transportului elevilor si bursele sociale sunt de maxima importanta…

- Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu a anuntat, joi, ca va fi initiata o ordonanta de urgenta prin care se va extinde la peste 300 numarul scolilor care vor beneficia de programul “Masa calda”, mentionand ca urmeaza si o crestere semnificativa a alocatiei pentru hrana la 15 lei pe zi. “O preocupare de…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta, sambata, ca a stabilit, in cadrul unei dezbateri cu reprezentantii a peste doua sute de colegii nationale, unele "masuri de reforma" care sa fie introduse in viitoarea legislatie in domeniu, printre acestea regasindu-se aspecte care tin de admiterea in colegiile…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, vine cu precizari legate de structura, importanta si necesitatea portofoliului educational, el afirmand ca acesta va avea un rol esential in reglarea curriculumului prin faptul ca va contine evaluarile de profil ale elevilor, acest aspect generand o adaptare continua…