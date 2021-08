Stiri pe aceeasi tema

- - Școala va incepe pe 13 septembrie cu prezența fizica pentru toți elevii, fara scenarii de funcționare, spune ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Ministrul Educației afirma ca școala va incepe in format fizic pe 13 septembrie. „Bazandu-ma pe informațiile pe care le am in limite de…

- Deputatul PSD de Suceava, Mirela Adomnicai, este dezamagit de faptul ca nu se știe daca școala va fi reluata cu prezența fizica și daca autoritațile sint pregatite pentru acest scenariu. Parlamentarul a amintit, la Radio Top, ca ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a subliniat in repetate rinduri ca-și…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat luni seara ca unele școli se pot organiza astfel incat sa faca ore și cu prezența fizica in ultima saptamana de școala, care se suprapune cu examenul de Evaluare Naționala. „Consiliile de Administrație, conducerile școlilor, au obligația de a…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, se arata increzator ca anul scolar 2021-2022 va incepe cu prezenta fizica a tuturor elevilor in banci, el afirmand ca va fi posibila predarea online „voluntar” si in functie de specificul disciplinei predate, scrie News.ro. Ministrul subliniaza insa ca sustine ideea…

- Toți elevii vor reveni in clase din 13 septembrie, cand incepe anul școlar 2021/2022, da asigurari ministrul Educației, intr-un interviu pentru Antena3, relateaza Mediafax. Intrebat, vineri seara, la Antena 3, care este perspectiva pentru urmatorul an școlar, ministrul a raspuns ca speranța este sa…

- 2,6 milioane de elevi vor merge, de luni, la scoala cu prezenta fizica: Numarul, cu 200.000 mai mare ca saptamana trecuta Circa 2,6 milioane de elevi vor merge, la scoala cu prezenta fizica, a anunțat Sorin Cimpeanu, ministrul Educației. Numarul acestora este cu aproximativ 200.000 mai mare decat cel…

- In localitațile in care rata de incidența va fi mai mica de 1 la mie vineri, 14 mai, școlile vor funcționa cu prezența fizica a elevilor in saptamana 17-21 mai 2021, a anunțat, marți, la Edupedu.ro , ministrul educației, Sorin Cimpeanu. Ministrul educației a precizat ca vinerea se ia ca zi de referința…

- Fara educație o vom duce rau cu toții, a spus, miercuri, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, potrivit caruia beneficiile educației sunt mai mari decat riscurile. Intrebat daca nu exista un risc prea mare ca un copil sa mearga la clasa cu un profesor nevaccinat, ministrul Sorin Cimpeanu a…