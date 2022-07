Munca, perseverenta si talentul, sub o indrumare de calitate, conduc spre rezultate extraordinare – a fost mesajul transmis, duminica, de ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, la intoarcerea in tara a lotului Romaniei de Matematica, participant la Olimpiada Internationala de la Oslo, care a obtinut primul loc in Europa. ”Astazi am avut bucuria sa intampinam lotul Romaniei, participant la a 63-a Olimpiada Internationala de Matematica, organizata in format cu prezenta fizica, la Oslo, Norvegia. Acesti copii minunati au reusit cea mai buna performanta romaneasca in Matematica, in secolul XXI, obtinand…