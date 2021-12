Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat vineri, 17 decembrie, ca scolile vor avea posibilitatea sa decida daca ii cheama sau nu pe elevi la ore pe data de 23 decembrie, care este ultima zi de scoala inaintea vacantei de sarbatori. „Am luat aceasta decizie atat pentru a veni in intampinarea…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat joi , 18 noiembrie, ca scolile vor decide daca au capacitatea logistica de a face testele de saliva, in caz contrar responsabilitatea urmand a cadea pe umerii parintilor.Testele vor ajunge in unitatile de invatamant incepand cu saptamana viitoare, a mai…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, precizeaza ca datele la care se va termina anul scolar 2021-2022 si cele programate pentru examenele nationale sustinute de elevii claselor a VIII-a si a XII-a nu se modifica. De asemenea, trebuie menționat faptul ca in acest an scolar se renunta la saptamana „Scoala…

- VACANȚA de iarna mai scurta pentru elevi. Cine merge la școala pe 3 ianuarie. Anunțul ministrului despre STRUCTURA anului școlar Vacanța de iarna va fi mai scurta cu o saptamana pentru elevii de gimnaziu și de liceu, care vor reveni la ore in 3 ianuarie 2022. Elevii din clasele primare se vor intoarce…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, joi seara, ca se are in vedere un prag de vaccinare de 60- in randul personalului scolii pentru ca orele sa se poata desfasura cu prezenta fizica. Decizia finala va fi anuntata in cursul zilei de vineri. Sorin Cimpeanu a precizat ca 54- dintre scolile…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anunțat ca elevi vor recupera cele doua saptamani de vacanta „forțata”, cel mai probabil, in luna ianuarie 2022. „Cele doua saptamani de vacanta suplimentara sunt convins ca se vor transforma in doua saptamani de scoala cu prezenta fizica intre 3 si 14 ianuarie,…