- De luni, peste 2,4 milioane de elevi se vor intoarce fizic la școala, potrivit ministrului Educației, Sorin Cimpeanu. Copiii vor sta cate doi in banca, iar panourile de plexiglas, o „experiența nefericita”, vor disparea, afirma ministrul. Intrebat daca vor reveni clasele de 30 de elevi, el a raspuns:…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca estimarile arata ca in școli sunt așteptați, de luni, 8 februarie, 2,4 milioane de elevi, iar toți cei prezenți la cursuri vor fi obligați sa poarte maști, ca de altfel și toate cadrele didactice.

- O școala in care 1.000 de elevi au nevoie de acțiuni remediale va primi 500.000 de lei pe luna, a anunțat Ministrul Educației. Sorin Cimpeanu a declarat la Digi24 ca plata per elev va fi de 500 de lei și ca va insista, la construcția bugetului, pentru majorarea sumelor pentru cheltuieli materiale in…