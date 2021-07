Universitatile au inregistrat un procent de vaccinare anti-COVID peste media sistemului de invatamant, a declarat, duminica, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, care a adaugat ca, in locul obligativitatii imunizarii, prefera organizarea de centre si promovarea importantei si necesitatii vaccinarii in randul personalului angajat in sistem. „Universitatile au inregistrat un procent de vaccinare peste media, deja, cea mai ridicata a sistemului de invatamant, 60% din personalul didactic auxiliar, didactic neauxiliar si nedidactic, vaccinat. Fata de acest procent, universitatile au un procent si mai…