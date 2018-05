Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Republicii Federale Germania la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, s-a declarat miercuri incantat de faptul ca tara sa a ramas si anul trecut in preferintele turistilor europeni. In ceea ce priveste Romania, reprezentantii Organizatiei Germane pentru Turism (DTZ) au aratat, intr-o conferinta de…

- Bucureștenii care vor ramane acasa in prima parte a minivacanței de 1 Mai au ocazia sa se bucure de cele mai bune oferte pentru concediu și de produse tradiționale autentice care-i vor ajuta sa se simta ca...

- Tanarul din Arad platea pentru droguri cu Bitcoin, „comenzile” pentru amfetamine și pastilele Ecstasy fiind „plasate” prin rețeaua Darknet. Expediția drogurilor s-a realizat utilizand serviciile de coletarie ale poștei germane, iar lansarea „comenzilor” era facuta din Romania. Procurorii DIICOT Arad…

- Ministrul afacerilor externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, este asteptat sa soseasca marti in Germania, pentru a treia sa vizita oficiala in numai doua luni in aceasta tara si prima dupa ce jurnalistul german de origine turca Deniz Yucel a fost eliberat dintr-o inchisoare din Turcia, informeaza dpa.…

- Romanii care au vizitat saptamana trecuta Targul de Turism si-au cumparat, in special, vacante pentru concediul din vara, potrivit bilantului facut de touroperatorul Christian Tour. Cele mai cautate destinatii au fost Grecia, Turcia, Spania si Bulgaria. Si destinatiile din Romania (statiunile de…

- Agentiile de turism, tour-operatorii si companiile de transport, prezente in aceste zile la Targul de Turism al Romaniei (TTR) de la Romexpo, au venit cu oferte pentru toate buzunarele romanilor, incepand cu cele "soc" de la 1 euro cazarea in insule grecesti, pana la destinatii exotice si croaziere…

- O organizatie care sustine drepturile persoanelor de origine sinti si roma din Frankfurt i-a acuzat pe oficialii orasului german de comportament ''scandalos'' ca urmare a stampilarii pasapoartelor unor migranti romi, relateaza website-ul The Local. Asociatia de sprijin pentru romi (Forderverein Roma)…