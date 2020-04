Stiri pe aceeasi tema

- Respectarea masurilor obligatorii prin ordonantele militare va fi asigurata de peste 36.000 de politisti, jandarmi, pompieri, politisti de frontiera si lucratori de la alte structuri ale MAI, precum si politisti locali si militari din cadrul MApN. Forțele de ordine vor actiona, zilnic, in perioada 17…

- Polițiști, jandarmi, politisti locali si militari continua sa acționeze integrat, pentru impunerea normelor legale in timpul starii de urgența, prin verificarea persoanelor și societaților comerciale, fluidizarea traficului rutier și escortarea autovehiculelor care tranziteaza județul cu persoane care…

- Clipe emoționante miercuri seara la Timișoara, unde zeci de polițiști, pompieri și jandarmi au luminat porțile Spitalului de Boli Infecțioase aducand un omagiu cadrelor medicale din prima linie a luptei cu coronavirusul.

- Polițiști, jandarmi, politisti locali si militari continua sa acționeze integrat, pentru impunerea normelor legale in timpul starii de urgența, prin verificarea persoanelor și societaților comerciale, fluidizarea traficului rutier și escortarea autovehiculelor care tranziteaza județul cu persoane care…

- Polițiști, jandarmi, politisti locali si militari continua sa acționeze integrat, pentru impunerea normelor legale in timpul starii de urgența, prin verificarea persoanelor și societaților comerciale, fluidizarea traficului rutier și escortarea autovehiculelor care tranziteaza județul cu persoane care…

- Un dosar penal si amenzi contraventionale in valoare de circa 300.000 de lei - este bilantul actiunilor desfasurate in judet de politisti, jandarmi si militari in contextul Starii de Urgenta, instituita din cauza evolutiei COVID-19, potrivit Agerpres. Prefectura Suceava a transmis ca, sambata, efective…

- Cetatenii romani sau straini care au ajuns la granita de vest din zone cu focare de infectie cu COVID-19 au fost escortati de politisti si jandarmi spre judetele de domiciliu pentru a fi introdusi in centrele de carantina, a anuntat ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela. Intr-o postare…

- Ministrul Afacerilor Interne a dispus mobilizarea a 13.000 de pompieri, jandarmi si politisti, cu peste 5.000 de mijloace tehnice, pentru a interveni la posibilele situatii generate de vremea nefavorabila care se anunta in perioada urmatoare. "De la nivel central am dispus mobilizarea a 13.000 de pompieri,…