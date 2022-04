Stiri pe aceeasi tema

- CIL Blaj – CS Zlatna 2-0 (1-0) | Echipa din „Mica Roma”, 16 puncte din 18 in retur! In meciul ce a inchis a 21-a runda a Ligii a 4-a, CIL Blaj a trecut de CS Zlatna și echipa lui Bogdan Cisteian continua forma excelenta din 2022. CIL Blaj – CS Zlatna 2-0 (1-0): Acatrinei (14), B. Cristea (84, penalty)…

- CS Universitatea Alba Iulia a caștigat jocul intern ce a deschis etapa a XXI-a a Ligii a 4-a, echipa condusa de Mihai Manea avand acum 9 puncte avans in ierarhie. CS Universitatea Alba Iulia – Performanța Ighiu 2-0 (2-0): Bucurica (29), Ad. Lacatuș (33). Succes facil pe “Cetate” al liderului impotriva…

- In weekendul 19-20 martie, se disputa etapa cu numarul 19 din Liga IV. Cel mai important meci este cel dintre Industria Galda și Voința Stremt, care se joaca duminica, la ora 12:00. Un alt meci important este cel dintre CSU Alba Iulia și Inter Unirea, tot duminica, la ora 16:00. Albaiulenii sunt pe…

- CIL Blaj și Viitorul Santimbru, doua victorii in returul Ligii a 4-a Primele victorii ale gazdelor in etapa a 17-a a Ligii a 4-a, reușite de CIL Blaj și Viitorul Santimbru, grupari ce au maximum de puncte in retur. Formația din „Mica Roma” are in debutantul Al. Stoica, descoperit in aceasta iarna, un…

- FOTO: CS Universitatea Alba Iulia – Industria Galda de Jos 0-2 (0-1), in derby-ul Ligii a 4-a / Liderul, rapus pe „Cetate” Pe „Cetate”, in a doua runda a returului Ligii a 4-a, s-au aflat fața in fața CS Universitatea Alba Iulia și Industria Galda de Jos, in derby-ul returului ce a opus primele doua…

Academica Clinceni a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa Gaz Metan Medias, in etapa a XXIX-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, conform news.ro.

- FOTO: Favoritele, victorii pe linie: Voința Stremț și Viitorul Santimbru, pas cu dreptul in retur Pana in prezent, favoritele s-au impus in jocurile primei etape din returul Ligii a 4-a. Pe „Cetate”, trupa din Galtiu a caștigat impotriva „lanternei roșii”, iar la Stremț, Voința s-a impus clar cu Viitorul…

- Obiectivele Viitorului Santimbru in 2022: Cupa Romaniei și podiumul Ligii a 4-a Dupa 6 luni petrecute sub comanda antrenorului unirist Adrian Bicheși, Viitorul Santimbru se bucura ca ierneaza pe treapta a treia a podiumului in Liga a 4-a, obiectivul formației din Galtiu fiind sa ramana in top “3” și…