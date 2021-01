Cîinii de stradă pot înțelege gesturile omului Cercetatorii au aflat daca ciinii vagabonzi nedresați pot ințelege gesturile și comenzile omului. Un nou studiu a aratat ca aproximativ 80% dintre ciinii de pe strada cu ajutorul gesturilor omului au ințeles cu succes ceea ce li se cerea, deși nimeni nu i-a antrenat vreodata. Aceasta inseamna ca cainii pot invața gesturi complicate pur și simplu urmarind oamenii. Ca rezultat al unor experimente s Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

