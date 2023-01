Cifrele dezastrului pentru România după privatizarea Petrom EXCLUSIV Legea care a “legalizat” vanzarea Petrom catre OMV este nula de drept. PUTEREA.RO va prezinta IN EXCLUSIVITATE date care demonstreaza, inca de la momentul semnarii contractului de privatizare, intentia nedisimulata a OMV de a desfiinta sectorul petrochimic autohton in beneficiul Austriei si de transforma tara noastra intr-o piata de consum a produselor petrochimice importate. • De la momentul semnarii contractului de privatizare OMV a avut intentia nedisimulata de a desfiinta sectorul petrochimic autohton.• Daca ar fi incarcate, instalatiile dezafectate de la Petrobrazi si vandute la fier vechi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

