Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat vineri, 9 octombrie, alte 3.186 de infecții cu coronavirus (dintr-un total de 29.282 de teste) și 52 de decese din cauza COVID-19. Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Precedentul record, de 3.130 de cazuri, a fost atins chiar ieri,…

- Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Romania a ajuns la 116.415, potrivit datelor transmise miercuri, 23 septembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 1.767 de infectari noi, depistate in ultimele 24 de ore dupa 24.745 testari, un nou record absolut, dupa cel din 16 septembrie, cand au…

- Pana in acest moment nu se stie cate teste au fost facuteb doar pe Bucuresti, iar in urma datelor aparute de al Grupul de Comunicare Strategica au fost confirmate 352 de cazuri de coronavirus in municipiul Bucuresti. "Pana astazi, 5 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 93.864…

- „Astazi, in urma unei anchete epidemiologice, s-a declarat focar activ la Handbal Club Dunarea, dupa ce au fost depistate pozitiv la testarea pentru COVID-19 sase jucatoare si un antrenor pentru copii. Conform ordinului Ministerului Sanatatii, toti ceilalti membri ai echipei au fost plasati…

- Cele mai recente cifre facute publice de autoritați starnesc ingrijorare in randul majoritații romanilor, dat fiind faptul ca s-a atins un nou record negativ, la nivel de pierderi de vieți, fiind anunțate 60 de decese ale unor persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19. Grupul de Comunicare Strategica…

- Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, nu au fost identificate și alte cazuri de infectare cu coronavirus in randul angajaților din cadrul ambasadei Romaniei la Londra sau din cadrul Centralei MAE, correlate cu cele doua cazuri. BILANT CORONAVIRUS 31 AUGUST 2020. 755 de cazuri noi la doar…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 27 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 83.150 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 36.677 de pacienți au fost declarați vindecați și 10.130 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10…

- Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitatii ultimele date legate de evolutia epidemiei de coronavirus in tara.Iata comunicatul oficial:Pana astazi, 21 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate76.355 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 .34.523pacienti au…