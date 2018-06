Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30 de persoane si-au pierdut viata si multe alte sunt ranite in urma furtunilor si fulgerelor inregistrate in estul si nordul Indiei, a declarat marti un responsabil guvernamental citat de agentia Xinhua, informeaza Agerpres.Decesele au fost raportate in statele Bihar si Jharkhand (est)…

- V. Stoica O plangere depusa la Curtea Europeana a Drepturilor Omului la inceputul lunii iunie 2012 de catre unul dintre deținuții din inchisoarea americana de la Guantanamo Bay, Abd Al Rahim Hussayn Muhammad Al Nashiri, intra, pe data de 31 mai, in discuția judecatorilor de la CEDO, in procedura de…

- Ciclonul Mekunu a scazut in intensitate si a fost retrogradat la gradul de furtuna tropicala, sambata, dupa ce a lovit cu violenta partea de sud a sultanatului Oman, unde a facut doua victime si a provocat importante pagube materiale, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP. Mekunu,…

- Ciclonul Mekunu care a provocat disparitia a 17 persoane si daune materiale importante in insula Socotra din Yemen a crescut in intensitate si se apropie de Sultanatul Oman, conform unui anunt facut vineri de serviciile de meteorologie, citat de AFP. "Ciclonul a trecut la categoria 2 conform ultimelor…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, va merge joi in zonele afectate de inundatii, aflate la granita judetelor Covasna si Brasov, informeaza MAI intr-un comunicat transmis AGERPRES. „In momentul de fata, pompieri, jandarmi si politisti, impreuna cu voluntari de la fata locului, actioneaza pentru…

- De la Siria la Republica Democratica Congo, Yemen, Afganistan si Ucraina - planeta este marcata de violente. Pentru a explica aceste conflicte, The Guardian face apel la schema binara facila - Islam versus Occident; cei bogati impotriva saracilor; natiunile care "respecta regulile" sistemului international…