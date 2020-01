Ciclonul tropical Blake a lovit nordul Australiei însoţit de ploi torenţiale Un ciclon tropical a adus marti ploi abundente pe coasta de nord-vest a Australiei si rafale de 102 kilometri in orasul Broome, provocand pagube minime, informeaza APP.



Biroul de Meteorologie a declarat ca Blake a adus 15 centimetri de ploaie in 24 de ore in aceasta localitate de 14.000 de locuitori, insa nu s-a transformat intr-un ciclon de categoria a 2-a, asa cum prognozau meteorologii.



Departamentul de Pompieri si Servicii de Urgenta a declarat ca au fost inregistrate patru avarii, generate de inundarea unor proprietati si de un copac cazut peste o masina.



… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primul ciclon tropical care urmeaza sa loveasca anul acesta Australia a inceput sa se formeze in vestul acestei țari, iar meteorologii se așteapta ca ploi și vanturi puternice sa afecteze regiunea Kimberley, a anunțat Biroul australian de Meteorologie, citat de The Guardian, anunța MEDIAFAX.Potrivit…

- Un ciclon castiga luni forta in largul coastei din nord-vestul Australiei, amenintand orasul Broome cu vanturi care ar putea atinge 125 de kilometri pe ora, a informat Agentia meteorologica australiana, citata de AFP, titreaza Agerpres. Aceasta furtuna tropicala nu ar trebui sa aiba niciun impact asupra…

- Pe insula Kangaroo din sudul Australiei, un loc popular de vacanța din apropiere de coasta, doua persoane au murit. Astfel, in aceasta saptamana, la nivel national, numarul victimelor a crescut la 12. De asemenea, in statul Victoria 21 de persoane sunt in continuare disparute, in scadere de…

- Autoritatile din statul australian New South Wales (sud-est) au anuntat joi decretarea starii de urgenta timp de o saptamâna în contextul înrautatirii, începând de sâmbata, a conditiilor meteorologice care favorizeaza producerea incendiilor, scrie Agerpres, citând…

- Autoritatile din statul australian New South Wales (sud-est) au anuntat, joi, instituirea starii de urgenta timp de o saptamana. Asta in contextul inrautatirii, incepand de sambata, a conditiilor meteorologice care favorizeaza producerea incendiilor, transmite Agerpres. Premierul statului, Gladys Berejiklian,…

- Administrația Naționala de Meteorologie și Departamentul pentru Situații de Urgența au emis alerte de avalanșa pentru masivele Bucegi și Fagaraș unde, pe fondul ninsorilor din ultimele zile, riscul de producere a avalanșelor ajunge la gradul 5.

- Biroul de Meteorologie din Australia a anuntat ca in anumite zone din statul New South Wales precipitatiile au fost de aproape 100 mm in cursul zilei de duminica. Ploile au fost intampinate cu mare bucurie in orase precum Bourke, aflat la 800 de kilometri nord-vest de Sydney, unde oamenii au inceput…

- Printre districtele inundate in urma ploilor care au continuat sa cada timp de mai multe ore se numara Nuwera Eliya, din centrul tarii, Puttalam si Kurunegala, din nord-vest si Gampaha din apropierea capitalei Colombo. O avertizare de alunecari de teren a fost emisa pentru Kegalle, localitate…