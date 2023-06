Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a anuntat ca peste 100 de persoane din trei judete au fost evacuate temporar din cauza inundatiilor, iar peste 5.000 de pompieri au fost pregatiti sa intervina pentru ajutorarea populatiei, potrivit news.ro.„Inca de la intrarea in vigoare a…

- Ploile torențiale care au inceput in urma cu cateva zile au provocat inundații in Serbia și Bosnia. Vineri, autoritațile au declarat stare de urgența in mai multe zone, deoarece ploile vor continua in weekend.In Serbia, 1.300 de salvatori și 22 de ambarcațiuni participa la o misiune in zonele inundate.…

- Guvernul din Peru a declarat duminica stare de urgenta pentru 60 de zile in 131 de districte din cauza ''pericolului iminent'' cauzat de posibila sosire in regiune a fenomenului El Nino, informeaza Xinhua.Potrivit unui decret publicat in ziarul oficial El Peruano, districtele vizate se afla in noua…

- Orașul Halifax, din estul Canadei, a declarat duminica noaptea stare de urgența locala, dupa ce un incendiu de vegetație a provocat evacuari și intreruperi de energie electrica, potrivit Reuters.

- Ciclonul care se indreapta spre Romania face ravagii in mai multe țari din Europa. Florinela Georgescu, director in cadrul ANM, a explicat ce ne asteapta in perioada urmatoare. Jumatate de Europa este sub avertizare de vreme severa, vant de peste 120km/h și ploi extrem de abundente. Meteorologii au…

- Un ciclon mediteranean care se apropie in viteza de Romania a facut ravagii pe unde a trecut. In Italia a adus peste 100 de litri de apa pe metru patrat. Iar Croatia este la un pas de starea de urgenta. Multe rauri si-au dublat nivelul in 48 de ore si au trecut de cinci metri. In zonele inundate, barca…

- Guvernul italian a anunțat, marți, stare de urgența privind imigrația in urma unei „creșteri puternice” a fluxurilor de imigranți pe Marea Mediterana, potrivit unui comunicat citat de Reuters.