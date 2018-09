Petre Apostol La finalul saptamanii trecute, la Kavardați, in Macedonia, au avut loc Campionatele Balcanice de Ciclism pe Șosea pentru juniori și cadeți. Printre sportivii din lotul național al Romaniei prezent la competiția balcanica s-a regasit și un reprezentant de la Clubul Sportiv Petrolul Ploiești – Valentin Vasiloiu. Elevul antrenorului Constantin Ciocan este triplu campion național la juniori la ciclism pe șosea, caștigand proba de contratimp individual atat la ediția de anul acesta, cat și la cea de anul trecut, in vreme ce la proba de fond s-a impus anul trecut, in 2018 neputand, insa,…