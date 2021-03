Ciclistul prahovean Bogdan Coman a dat startul la „Humans Walkathon” cu un maraton personal Petre Apostol Ciclistul prahovean Bogdan Coman, fost campion national, s-a implicat intr-un nou proiect caritabil, organizat de Asociatia Autism Voice, fiind sustinut de GoFit , Republica Bio , POKA, Bellotto, Isostar . Intitulat „Humans Walkathon”, evenimentul a inceput pe 19 martie, iar pana pe 9 aprilie oricine se poate inscrie, pe platforma smartraces.ro/product/humans, la una dintre cele trei categorii: 202,1 km (parcursi pe jos in 21 de zile), 20,21 km (intr-o zi) sau 10 km (intr-o zi). Pasii pe care ii vor face toti cei inscrisi, pe orice traseu doresc, prin taxa de inscriere, va reprezenta… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

