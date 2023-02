Stiri pe aceeasi tema

- Ciclistul roman Daniel Crista s-a clasat pe locul 15 in cursa pe puncte, joi, la Campionatele Europene de ciclism pe pista de la Grenchen (Elvetia), informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Echipa spaniola Betis Sevilla a invins sambata seara, in deplasare, scor 1-0, pe Getafe, intr-un meci al etapei a 19-a din La Liga. FC Barcelona a dispus cu 1-0 de Girona, iar Sevilla a invins pe Elche cu 3-0, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ciclistul german Phil Bauhaus (Bahrain Victorius) a castigat prima etapa din Tour Down Under, desfasurata, miercuri, in sudul Australiei, pe distanta de 149,9 km, in jurul localitatii Tanunda, informeaza EFE, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Este un spectacol organizat de Centrul pentru Cultura si Arte 'Carmen Saeculare' din Piatra Neamt, in parteneriat cu Asociatia ProValores, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Centrul de Rezistența Naționala din Ucraina (Sprotiv) avertizeaza ca rușii ar putea arunca in aer barajul lacului de acumulare din Svatove, regiunea estica Lugansk, informeaza UKRAINSKA PRAVDA, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Pilotul Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) s-a clasat pe locul 40, vineri, in etapa a sasea a Raliului Dakar, disputata pe o distanta de 768,6 kilometri, intre Ha’il si Riad, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Formatia Arsenal a invins, sambata, in deplasare, scor 4-2, echipa Brighton&Hove Albion, in etapa a XVIII-a a campionatului Angliei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Ministrul belgian de Externe, Hadja Lahbib, a purtat banderola „One Love” in tribune, la meciul castigat de Belgia contra Canadei (1-0), miercuri, in Qatar, noteaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…