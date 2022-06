Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Vest din Timișoara ofera timișorenilor un eveniment liric special, Proiectul „Mozart”, pe care Facultatea de Muzica și Teatru il propune comunitații timișorene și care va fi organizat in Sala Baroca a Muzeului Național de Arta din Timișoara, in seara zilei de miercuri, 29 iunie, incepand…

- Interesul manifestat de un grup specializat in domeniul logisticii pentru Aeroportul Internațional Timișoara și dezvoltarea zonei cargo are deja o forma concreta. Posibilii investitori au transmis deja o scrisoare de intenție spre aeroport și, in perioada urmatoare, sunt așteptați sa viziteze Timișoara,…

- Universitatea de Vest din Timișoara, in parteneriat cu asociația New Strategy Center, a organizat cea de a șasea ediție a conferinței internaționale „Security challenges in the Balkans”, desfașurata sub Patronajul Ministerului Afacerilor Externe din Romania. Evenimentul a consolidat tradiția acestei…

- Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, afirma ca la PNL imparteala de partid este mai importanta decat orice alt proiect care ar putea sa ajute Romania. El spune ca, prin modul in care Guvernul a impartit banii pentru proiectul Timisoara – Capitala Culturala, se saboteaza intregul eveniment.…

- Pe 17 iunie, Universitatea de Vest din Timișoara, in parteneriat cu asociația New Strategy Center, organizeaza a șasea ediție a conferinței internaționale „Security challenges in the Balkans”, desfașurata sub Patronajul Ministerului Afacerilor Externe din Romania. Evenimentul va aduce la Timișoara invitați…

- 2022 este un an special pentru rugbiul timișorean: se implinește o jumatate de veac de la primul titlu national, obținut de Universitatea, in 1972, cand devenea prima echipa din afara Bucureștiului ce caștiga intrecerea interna, și zece ani de la urmatorul titlu national, primul din perioada contemporana,…

- Romania are nu doar cea mai mare salina din Europa, cea de la Slanic Prahova, care are cel mai pur aer de pe planeta, dar se numara și printre țarile cu cele mai multe saline de pe continent. Dincolo de frumusețea adancurilor de sare, liniștea locurilor și aerul nepoluat, salinele pot oferi și un tratament…

- British International School of Timișoara este prima școala din afara Bucureștiului acreditata pentru susținerea examenului de Bacalaureat Internațional. Astfel, se alatura unei comunitați globale de școli care iși asuma rolul de a-și pregati elevii pentru a fi primiți in orice universitate din lume,…